В Брянской области пресекли попытку пересечения границы вооруженной группой лиц

Вооруженная группа лиц попыталась пересечь государственную границу в Брянской области. Об этом 27 октября вечером в Телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Он отметил, что противнику было нанесено огневое поражение.

"В районе нежилого населенного пункта Манев Климовского района силами Пограничного управления ФСБ России по Брянской области, подразделениями Вооруженных сил РФ и Росгвардии была пресечена попытка пересечения государственной границы вооруженной группой лиц", - говорится в сообщении.

Сейчас обстановка в Климовском районе стабильная, добавил Александр Богомаз.

В марте этого года попытку прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы через границу пресекли ВС России в Белгородской области. Противник намеревался проникнуть через государственную границу в районе населенного пункта Козинка.