Полагать, что Евросоюз может одарить кого-то "европейским будущим", глупо. Об этом в воскресенье, 27 октября, заявила официальный представитель МИД РФ в ответ на слова президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что никто не отнимет у её страны европейское будущее.

Ранее Зурабишвили также отказалась признавать парламентские выборы в стране.

"Пока страны и народы думают самостоятельно, а не беспрекословно выполняют приказы вашингтонских кураторов, у них есть будущее", — отметила Захарова. Она также задала Зурабишвили вопрос: "чем грузинское будущее хуже европейского?"