Работодателям в РФ могут запретить отказывать в трудоустройстве бездетным женщинам

В Госдуму внесли законопроект, запрещающий работодателям отказывать в трудоустройстве женщинам из-за отсутствия у них детей. Об этом в понедельник, 28 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на пояснительную записку к проекту.

По словам депутатов ЛДПР, некоторые работодатели не принимают на работу бездетных женщин, опасаясь сложностей, связанных с потенциальным длительным отпуском и выплатами по беременности.

Законопроектом также предусматривается, что работодатель не сможет отзывать женщин из отпуска по уходу за ребёнком до достижения им трёх лет.