Новые данные от Минобороны. Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 21 украинский беспилотник над Белгородской, Брянской, Воронежской и Курской областями. Накануне российские войска освободили населённый пункт Селидово в ДНР. И улучшили свое положение практически на всех участках фронта.

Под Угледаром РСЗО "Град" бригады морской пехоты Тихоокеанского флота сорвали ротацию украинских боевиков. Таким образом наши расчеты поддержали наступающие штурмовые отряды. Площадь поражения полного пакета реактивных снарядов - 14 гектаров, так что у противника практически нет никаких шансов.

"Грады" уничтожают и большое количество вражеской техники, в том числе натовского образца. Под началом командиров даже контрактники с нулевым опытом быстро становятся профессионалами. Не зря противник ведёт настоящую охоту за этими реактивными установками.

В Курском приграничье российские войска продолжают теснить украинских террористов. Бронегруппа морских пехотинцев оперативно подавила сопротивление противника. Экипажи танка и БТР смогли прорваться к вражескому опорнику и ликвидировали живую силу националистов. А высадившийся десант зачистил территорию.

Российские танк и бронетранспортёр вели огонь по боевикам прямой наводкой. Это только один из регулярных рейдов морпехов, во время которых они выбивают противника с занятых позиций.