Представлены новые герои СВО

Новые подвиги наших военнослужащих в зоне СВО. Младший сержант Владислав Куданов и его штурмовая группа под непрерывным огнем противника сумели установить контроль над улицей населенного пункта. А потом на протяжении двух недель защищали стратегические важные рубежи. Несмотря на ранение, Владислав сумел продержаться до подхода основных сил.

Рядовой Дмитрий Хохлов обнаружил и уничтожил вражеский беспилотник. Тем не менее, наше подразделение сменило позицию, и удар артиллерии ВСУ по первоначальному расположению не нанес никакого ущерба. Так Дмитрий спас жизни своим товарищам.