На Филиппинах растет число жертв тропического шторма "Трами". В списке погибших уже 110 человек, более 40 числятся пропавшими без вести.

В безопасные места эвакуированы несколько сотен тысяч жителей. По данным властей, ураган нарушил привычную жизнь около четырех с половиной миллионов человек.

На острове Лусон по-прежнему закрыты школы и правительственные учреждения. Из-за отмены рейсов около десяти тысяч пассажиров застряли в филиппинских аэропортах. К ликвидации последствий привлечена целая армия коммунальщиков и спасателей.