Пезешкиан: Иран не стремится к войне с Израилем

Иран не стремится к войне с Израилем, но готов защищать свою страну и обязательно ответит "на агрессию" Тель-Авива. Такое заявление сделал президент исламской республики Масуд Пезешкиан.

По данным армии Израиля, во время авиаударов был уничтожен весь стратегический оборонный потенциал Ирана, в частности, четыре батареи зенитных ракет большой дальности, а также цеха по производству боеприпасов.

На их восстановление уйдет как минимум год. Однако Тегеран отмечает, что разрушения значительно преувеличены. Ряд военных центров в пригородах столицы исламской республики не пострадали.

Между тем ЦАХАЛ продолжает атаки на Ливан. За сутки жертвами стал по меньшей мере 21 человек.

Накануне израильские военные нанесли удар и по школе в городе Газа, в которой якобы располагался командный центр "Хамас". Один человек погиб, еще несколько получили ранения.