Силы ПВО сбили за ночь более 20 беспилотников ВСУ

Силы противовоздушной обороны отразили очередную попытку киевского режима устроить теракт на российской территории. За ночь сбит 21 беспилотник ВСУ, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 13 украинских дронов над территорией Белгородской области. Еще шесть беспилотников ликвидировано над Брянской областью. Также, сообщили в Минобороны, по одному дрону сбито над Воронежской и Курской областями.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев, в свою очередь, написал в Telegram, что минувшей ночью два предприятия в регионе были атакованы беспилотными летательными аппаратами ВСУ. На спиртзаводе в Аннинском районе в результате падения обломков беспилотника вспыхнул пожар. Ранены два работника предприятия. Пожар потушили около двух часов ночи. На заводе в Новохоперском районе при падении БПЛА была повреждена крыша хозяйственной постройки. Пострадавших нет.