Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе

В России в понедельник, 28 октября, началась удлиненная рабочая неделя. Вместо обычных пяти дней трудиться придется шесть, включая субботу.

Суббота, 2 ноября, стала рабочим днем из-за переноса с одного из дней в начале мая. На этот шаг власти пошли, чтобы не разрывать череду длинных майских праздничных выходных.

Рабочая суббота будет сокращенной — на 1 час по сравнению с обычным рабочим днем. Затем россиян ждут два выходных, воскресенье и понедельник, за которыми последует сокращенная рабочая неделя, четыре дня вместо пяти.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сделать нерабочими дни будущих инаугураций президента России. Политик подчеркнула, что это важнейшее событие в жизни государства, которое происходит нечасто.

Между тем думская фракция "Новых людей" внесла поправки о длинных выходных с 1 по 9 мая за счет сокращения новогоднего праздничного периода. Вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков призвал перестать "издеваться над людьми", имея в виду перерыв между майскими праздниками. Однако профильный думский комитет эту инициативу не поддержал.