Россия заняла лидирующую позицию в рейтинге вооруженных сил, составленном изданием U.S. News & World Report. Его формируют на основе результатов опросов, в которых участвуют представители политической элиты, участники бизнес-кругов, обычные граждане.

В первую десятку списка сильнейших армий мира по версии U.S. News & World Report также вошли Китай, Южная Корея, Иран, Великобритания, Германия и Турция.

Ранее глава венгерского кабмина Виктор Орбан предупредил, что Запад не сумеет одолеть Россию, поскольку "у русских больше солдат, они сильнее". Политик также указал, что "они не сдадут своего лидера, будут защищать страну, наращивать производство вооружений".

Глава немецкой разведки Бруно Каль утверждал, что Россия продолжает наращивать свой военный потенциал и не позднее конца этого десятилетия "российские войска, вероятно, будут в состоянии нанести удар по (Североатлантическому) альянсу".