В Турции начали готовиться к визиту Путина

В Турции после переговоров президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Казани начали подготовку к встрече лидеров в Анкаре.

Пока конкретные сроки поездки не определены, сообщил РИА Новости дипломатический источник.

"Мы ожидаем этот визит, готовимся к нему. Но пока конкретные сроки не определены", - сообщил собеседник агентства.

Встреча Путина и Эрдогана прошла 25 октября на полях саммита БРИКС в Казани. Турецкий глава отметил, что у его российского коллеги есть "оформленное стремление к прекращению огня на Украине" и пригласил его посетить его страну.