Боец ВС России две недели в одиночку оборонял здание в зоне СВО

Боец ВС России две недели в одиночку оборонял стратегически важное здание в зоне специальной военной операции. Младший сержант Владислав Куданов, несмотря на ранение, держался до прихода основных сил.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны, Куданов вместе с сослуживцами, выполняя приказ командования, установил контроль над несколькими зданиями. При этом российское подразделение действовало под огнем украинской артиллерии.

ВСУ перешли в контрнаступление, пытаясь вернуть ранее утраченные позиции. Несмотря на полученное ранение, младший сержант оборонял одно из стратегически важных зданий. Куданов ждал прихода основных сил 14 дней. Благодаря его действиям российским подразделениям удалось отбить несколько улиц в населенном пункте.