Российские войска завершают масштабную операцию по разгрому неонацистов в Селидове - это один из ключевых опорных пунктов ВСУ на Красноармейском направлении. Поступают сообщения, что боевики предпринимают попытки выйти из окружения. Однако все пути отхода под огневым контролем наших артиллеристов. Западнее от Селидова расположено село Вишнёвое, из которого также выбили группировку киевских радикалов. Успехи - и на других участках.

Финальный выстрел нашего Т-80 и опорный пункт ВСУ вместе с миномётным расчётом противника больше не опасны. Танковый экипаж с замаскированной позиции на Красноармейском направлении бьёт по укреплениям врага. Получив координаты, выдвигается.

На позиции заходят нашу штурмовики. Самоходки, которые стоят рядом с линией фронта, поддерживают их огнём. Уже речь о Селидово. Там российские войска заняли большую часть города. Наш триколор - уже на жилой многоэтажке. Подразделения ВСУ сопротивляются лишь на западной окраине. Кто успел - давно ретировался. Официальных данных об освобождении города от Минобороны пока нет. Но, судя по всему, этот населённый пункт ждёт участь Измайловки.

Большую часть позиций ВСУ покинули в Горняке и Богоявленке, в которую украинские войска отводили уцелевшую угледарскую группировку. Насмотревшись, как командование отправляет подкрепления прямо в засады, солдаты ВСУ, бросая позиции, сдаются в плен.

И эти действия на фоне успешного продвижения российских военных по всем направлениям фронта кажутся самыми логичными. Это Курское приграничье. Работают морпехи Тихоокеанского флота группировки войск "Север". Точным попаданием уничтожили опорный пункт ВСУ.

По позициям противника работают "Грады". Огневая поддержка наступающим штурмовым подразделениям незаменима. Расчёты зенитчиков расчистили дорогу нашим штурмовикам на площади в 14 гектаров, сорвав переброску подкреплений противника под Угледаром.