Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп встретился со своими сторонниками на масштабном митинге на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке, который принято считать местом притяжения демократов.

Говоря о внешней политике Соединенных Штатов, Трамп четыре раза упомянул Россию. Это произошло в контексте конфликта на Украине.

Американский политик также дважды упомянул российского лидера Владимира Путина, вновь выступив с утверждением, что "хорошо с ним ладит", сообщает ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин, говоря о якобы имевших место контактах с Трампом, подчеркнул, что этого не было раньше, этого нет и сейчас. При этом Путин напомнил, что Москва никогда не отказывалась от контактов с западными партнерами и открыта для общения.

В Кремле также рассказали, что контактов президента России Владимира Путина и кандидата в президенты США Дональда Трампа после летнего покушения на американского политика не было — российский лидер с республиканцем "не связывался и не планирует".