WP: Европе будет сложнее поддерживать Украину в случае победы Трампа

Евросоюзу становится все сложнее выполнять свои обещания по предоставлению помощи Украине. Как пишет издание "Вашингтон Пост", виной тому - накопившаяся усталость в обществе, ослабление политического влияния Брюсселя, а также опасения из-за возможного прихода к власти в США Дональда Трампа. И переживания эти не беспочвенны. До американских президентских выборов остается чуть более недели, и по свежим данным опросов потенциальных избирателей, наметился тренд на рост числа голосов в пользу кандидата - республиканца.

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