Госсекретарь США сегодня призвал провести международное расследование нарушений, которые якобы имели место на парламентских выборах в Грузии. Аналогичные заявления звучат из Евросоюза и Великобритании. Запад никак не может смириться с тем, что его ставленникам - оппозиционным грузинским партиям - не удалось победить. Признавать очевидное отказываются и сами проигравшие.

После парламентских выборов в Грузии прошло больше суток, а оппозиция никак не может прийти в себя. Результаты оказались холодным душем. За громкими заявлениями - растерянность.

"Есть необычайное единство, потому что мы всегда говорили, что если вопрос в том, идет ли Грузия в Европу или в Россию, ответ грузинского народа — мы идем в Европу", - говорит Элена Хоштария - лидер коалиции "Сильная Грузия".

Оппозиции только и остается, словно мантры, повторять выученные под диктовку Запада постулаты. Куда идет Грузия, выборы наглядно показали - уж точно не Европу, где агрессивно пропагандируют ЛГБТ* (движение признано в России экстремистским и запрещено) и насаждают свою политику посредством карманных НКО. Да и о каком единстве применительно к оппозиции может идти речь, если за четыре партии коалиции отдано 37 процентов голосов, а за проправительственную "Грузинскую мечту" - почти 54%.

"Это потрясающая и очень важная победа. Спасибо людям, прежде всего, потому что наш народ исключительный и очень мудрый, и он много раз демонстрировал это в последние годы. Когда страна нуждалась в поддержке, люди всегда были на нашей стороне, и то же самое произошло во время этих выборов", - сказал Ираклий Кобахидзе, председатель правительства Грузии.

Победа, можно сказать, двойная, если учесть массированную информационную накачку из-за рубежа. Запад обещал Грузии златые горы, в случае правильного выбора и грозил всяческими карами, если результат будет не в пользу Вашингтона и Брюсселя. Теперь оппозиция с каменными лицами стоит на итоговом брифинге, а ее лидер - президент Зурабишвили - призывает людей выйти на Майдан. Слово "площадь" по-грузински звучит похоже, а западный сценарий уже давно отработан в других странах.

"Я не признаю эти выборы. Их нельзя признать, потому что это будет признанием вторжения России сюда, подчинения Грузии России. Я приехала в эту страну не для этого. Наши предки жили не для этого. Мы этого не потерпим! Никто не может отнять у Грузии европейское будущее", - говорит Саломе Зурабишвили.

Буквально в трех предложениях - фактически все, что может сказать Зурабишвили. Уроженка Франции, ставшая президентом Грузии с подачи Запада, рассуждает о предках и грозит подчинением России. Больше Зурабишвили, которой в последнее время постоянно грозит импичмент, а срок полномочий истекает через несколько месяцев, сказать нечего. А чего стоят ее призывы, видно сегодня на улицах Тбилиси. Столица Грузии начинает рабочую неделю спокойно, без массовых митингов. Похоже, очевидное признал и Запад. Из Вашингтона и Брюсселя, конечно, привычно звучат голоса, призывающие расследовать нарушения. Но вот мнения наблюдателей.

"Выборы в Грузии были проведены в соответствии с правилами, но сопровождались напряженной обстановкой", - сказал Паскаль Ализар, глава наблюдательной миссии ОБСЕ.

И оценки западных стран. "День выборов был в целом хорошо организован процедурно и упорядоченно, но он был отмечен напряженной обстановкой", - указали в МИД ФРГ.

Источника напряженности официальный Берлин, конечно же, не упоминает. Ничего другого, кроме как констатировать результат, не осталось и Нидерландам: "Парламентские выборы в Грузии привели к лидерству правящей партии".

С впечатляющей победой премьера Грузии Кобахидзе уже поздравил премьер Армении Пашинян. Поздравления также поступили от Азербайджана и Венгрии. Эксперты считают, что на этот раз Запад протесты в Грузии не поддержит, во-первых, дорого, а во-вторых, благодатной почвы для "Мейдани" нет.

*Движение признано в России экстремистским и запрещено