В Госдуме предложили запретить отказывать в трудоустройстве женщинам без детей

Депутаты ЛДПР во главе с председателем думского комитета по социальной политике Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект, который запрещает работодателям отказывать в трудоустройстве женщинам без детей.

Как поясняют авторы законодательной инициативы, на практике некоторые работодатели отказывают в трудоустройстве молодым женщинам, у которых нет детей, опасаясь последующих сложностей, связанных с потенциальным длительным отпуском и выплатами по беременности, родам и уходу за ребенком.

Парламентарии предлагают скорректировать Трудовой кодекс, запретив отказывать женщинам в заключении трудового договора по мотивам, связанным с отсутствием детей.

Также в случае принятия поправок работодатель не сможет отзывать женщин из отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Инициативой также предлагается повысить с полутора до трех лет возраст детей, чьи матери в случае невозможности выполнения прежней работы имеют право на перевод на другую работу с сохранением среднего заработка по прежней работе, сообщает РИА Новости.

Ранее в Госдуме предложили предоставлять дополнительный оплачиваемый выходной день женщинам с детьми в возрасте до семи лет. Делать это предлагается каждые два месяца для прохождения ребенком медицинских осмотров. Однако график таких выходных, в случае воплощения задумки, должен будет согласовываться каждым работником со своим работодателем.

Между тем депутат Госдумы Андрей Гурулев предложил подумать над возвращением советской практики взимания налога на бездетность. Глава Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Алексей Зубец считает, что такой налог должен быть большим, в районе 30-40 тысяч рублей в месяц с бездетной семьи — "это деньги на содержание дополнительного ребенка в чужой семье".