Мишустин обсудил меры для привлечения инвестиций в экономику

Почти 500 миллионов рублей направит правительство на программу обновления общественного транспорта для Калининградской области. Об этом сегодня заявил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Средства пойдут на закупку современных отечественных троллейбусов, которые помогут обеспечить высокий уровень транспортного обслуживания и сделают поездки более комфортными.

Кроме того, на совещании обсудили дополнительные меры для привлечения инвестиций в экономику. Особое внимание уделили механизмам Соглашения о защите и поощрении капиталовложений. Это один из важных инструментов поддержки инвестиционной активности, который помогает бизнесу возмещать затраты и сохранять на определённый период налоговые условия.

"На текущий момент заключено 75 таких соглашений, они реализуются во всех федеральных округах. И общая сумма инвестиций приближается уже к 4 трлн 200 млрд рублей. С количеством новых рабочих мест - свыше 60 тысяч", - сообщил Мишустин.