Создатель современного телевидения: Олегу Добродееву - 65

Поздравления и слова благодарности сегодня звучат в адрес человека, которого по праву называют одним из создателей современного российского телевидения. Генеральному директору ВГТРК Олегу Добродееву - 65.

Руководитель крупнейшей телекомпании страны начинал с должности младшего редактора на Центральном телевидении, работал в кадре и за кадром - корреспондентом, ведущим, возглавлял службы информации на нескольких каналах.

Олег Добродеев - один из основателей НТВ. В 90-е благодаря ему появились "Вести" - настоящий прорыв того времени по формату новостей и их подаче, программа до сих пор держит высокую планку и является эталоном в информационной тележурналистике.

Олег Борисович воспитал целую плеяду профессионалов, которые сейчас трудятся на многих федеральных каналах России.