В Петербурге завершается масштабная реставрация здания консерватории

Кровельщики уже доделывают последние участки - говорят, обязательно надо успеть до сильных дождей. Крышу консерватории монтировали по специальному проекту, с учетом суровой петербургской погоды. Вентиляторные градирни помогут регулировать влажность воздуха в помещениях. На дорожках с нескользящим покрытием убирать снег будет проще. А два стеклянных купола из легких алюминиевых конструкций над дворами-колодцами превратили их в уютные атриумы.

Внутри еще звучит симфония в исполнении не музыкальных, а строительных инструментов. Но уже видны интерьеры парадной лестницы - их воссоздали в оригинальных светло-оливковых и бежевых тонах. Такими их видели Рубинштейн, Чайковский, Римский-Корсаков. На полу в коридорах мастикуют знаменитую метлахскую плитку - фрагменты полностью разбирали и чистили. Домовая церковь консерватории вновь блистает яркими витражами и фресками.

"Вся поверхность живописи была покрыта многослойными малярными закрасками. Мы видим, что вся краска отходит от стены, от свода. Был выполнен комплекс противоаварийных работ, все было закреплено, после чего были сделаны ленточные расчистки по всей поверхности", - пояснил Андрей Самохвалов, художник-реставратор.

В малом зале имени Глазунова скоро начнется монтаж освещения. Здесь воссоздали уникальный потолочный плафон и лепные панно. И сохранили "еловую шубу" стен - по всему периметру зала в 15 сантиметрах от каменной кладки были смонтированы деревянные панели. Долгие месяцы, пока менялись подрядчики, здание стояло без отопления. Большого труда стоило сохранить в таких условиях основной музыкальный инструмент.

Всю непростую историю реставрации главное чудо консерватории - орган - был зашит в специальный саркофаг, чтобы уберечь его от температуры и влажности. И вот теперь пришел его черед. Недавно завершился ремонт фасадной части, она выполнена из дерева. Сейчас возвращают на место трубы. Всего их несколько тысяч, убирали 75 штук из переднего ряда, так называемый проспект органа, чтобы рабочие по незнанию случайно не повредили. Монтаж выполняют сотрудники консерватории, они же потом будут настраивать инструмент.

Основные работы сейчас идут в концертном зале имени Рубинштейна. В партере сейчас монтируют деревянную подложку пола - он должен поглощать звуки. Есть легенда, что в 19 веке для улучшения акустических свойств зала в оркестровых ямах рассыпали битый хрусталь. Сейчас другие времена: помещение оборудуют передвижной акустической раковиной. Это сделает музыкальные звучание идеальным.

"Сейчас мы находимся в сценической коробке сцены консерватории. Здесь установлено порядка 120 различных механизмов - тросовые лебедки, цеховые лебедки", - отметил Алексей Самохин, главный инженер проекта реставрации Большого зала Санкт-Петербургской филармонии.

Завершить реставрацию первого музыкального вуза страны обещают в этом году. А в следующем уже можно будет говорить о долгожданном возвращении в "альма-матер" студентов и преподавателей.