Стало известно, куда россияне полетят отдыхать на ноябрьские праздники

Столичные аэропорты "Шереметьево" и "Домодедово" назвали популярные направления у россиян в праздничные выходные ноября в 2024 году.

Больше всего желающих улететь в Турцию, Египет, ОАЭ, Китай, Армению и Таиланд, сообщили агентству "Москва" в пресс-службе воздушных гаваней.

По внутрироссийским направлениям самые востребованные – Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Казань, Екатеринбург, Волгоград, Самара, Уфа, Челябинск, Новосибирск и Минеральные Воды.

Ранее россиян предупредили Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе – с понедельника (28 октября) по субботу (2 ноября) включительно. Суббота стала рабочим днем из-за переноса с одного из дней в начале мая. На этот шаг власти пошли, чтобы не разрывать череду длинных майских праздничных выходных. Затем россиян ждут два выходных, воскресенье (3 ноября) и понедельник (4 ноября).