Шойгу отправился в ОАЭ на встречу с президентом Аль Нахайяном

Темами переговоров Сергея Шойгу с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном станут международная безопасность, сотрудничество в политической и военной сферах, а также взаимодействие спецслужб. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу направился в Объединенные Арабские Эмираты.

Как сообщили журналистам в пресс-службе аппарата Совбеза, рабочая поездка Шойгу продлится два дня. В столице ОАЭ, городе Абу-Даби, секретарь СБ встретится с высшим руководством страны.

В пресс-службе подчеркнули, что отношения Москвы и Абу-Даби носят исключительно доверительный и партнерский характер. Взаимодействие России и ОАЭ имеют стратегическое значение для обеих стран, передает РИА Новости.