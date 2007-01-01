В Крыму подростки на питбайках и квадроцикле погибли в ДТП

В Крыму в результате столкновения автомобиля Skoda, двух питбайков и квадроцикла погибли трое подростков.

ДТП произошло в Нижнегорском районе около 11 часов вечера 27 октября. По предварительным данным, четверо подростков ехали на двух питбайках и квадроцикле по автодороге Нижнегорский - Белогорск в районе села Косточковка. 28-летний водитель автомобиля Skoda Octavia не учел дорожную обстановку и на большой скорости столкнулся с питбайками и квадроциклом, ехавшими в попутном направлении.

В результате два водителя питбайков и пассажир квадроцикла 2006, 2007 и 2008 годов рождения получили травмы, несовместимые с жизнью. Водителя квадроцикла 2007 года рождения увезли в больницу, передает ТАСС.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Прокуратура начала проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.