Собянин: До 2030 года будет построено около 500 всесезонных объектов спорта

Более 150 спортивных объектов отремонтируют в Москве до 2030 года. Еще около 500 построят. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В "Лужниках" отремонтируют Дворец спорта, там появятся центры бадминтона, настольного тенниса и пляжных видов спорта, стрелковые клубы и многое другое. В Крылатском появится крупный спортивный кластер, а в спорткомплексе "Олимпийский" после реконструкции откроется аквапарк, 15 бассейнов и тд. Реконструкция ждет Центральный Московский ипподром, при этом он полностью сохранит свою историческую функцию.

Подробнее — в блоге на сайте мэра.