Аятолла Хаменеи назвал удар Израиля по Ирану ошибкой

Израиль просчитался, совершив нападение на Иран. Такое заявление сделал в понедельник, 28 октября, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

Как подчеркнул Хаменеи в соцсетях, "сионистский режим допустил промах и ошибся в своих расчетах относительно Ирана", в ответ "мы дадим ему понять, какой силой, способностями, инициативой и желанием обладает иранский народ", сообщает РИА Новости.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан подчеркивал, что Тегеран не стремится к войне с Израилем, но готов защищать свою страну и обязательно ответит на агрессию Тель-Авива. При этом иранские власти уверяют, что израильская сторона преувеличивает причиненный урон.

Российский лидер Владимир Путин призвал прекратить насилие на Ближнем Востоке, подчеркнув, что обстановка в регионе вызывает беспокойство. При этом он отметил, что без исправления исторической несправедливости на палестинских территориях восстановить мир в регионе невозможно.