Полагать, что Евросоюз еще кого-то может одарить "европейским будущим", просто глупо. Такое заявление сделала в понедельник, 28 октября, официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

В своем Telegram-канале чиновница прокомментировала высказывание президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что признать итоги прошедших в стране парламентских выборов для нее то же самое, что "признание вхождения сюда России, подчинения Грузии России". Политик заверила, что "никто не может отнять у Грузии европейское будущее".

Захарова подчеркнула, что "европейское будущее" Вашингтон "только что отнял у Европейского союза, лишив его стабильной ресурсной подпитки, обвалив экономику и переманив флагманов бизнеса, а до того — наводнив нелегальными мигрантами".

Также спикер МИД России поинтересовалась у Зурабишвили, "чем грузинское будущее хуже европейского". Захарова также не удержалась от шпильки: "Грузия, напомню французской гражданке, древнее Франции".

Грузинский центризбирком между тем огласил окончательные итоги выборов. Правящая партия "Грузинская мечта" набрала 53,92% голосов, четыре оппозиционные партии в сумме получили около 38% голосов.

Тем временем США и Евросоюз потребовали расследовать якобы допущенные на парламентских выборах в Грузии нарушения: "подкуп избирателей и запугивание", а также "нарушение тайны голосования".