ВС России поразили украинские объекты критической инфраструктуры

ВС России 28 октября нанесли удары по объектам критической инфраструктуры на Украине. Целью стали, в частности, предприятия энергетики в Сумской области.

Как сообщили украинские власти, под удар попали несколько энергообъектов в Конотопском районе. Они получили повреждения. В сообщениях отмечается, что на месте работают все необходимые службы, идут восстановительные работы.

Глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак, в свою очередь, сообщил об ударе по промышленному предприятию в Никопольском районе. Объект получил повреждения. Сообщается, что в регионе за ночь трижды объявляли воздушную тревогу, передает ТАСС.