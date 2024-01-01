Месяц серьезных перемен: прогноз Таро на ноябрь 2024 года

Осталось меньше недели до начала предпоследнего месяца этого года. По просьбе "ТВ Центра" таролог Этери Ломидзе сделала расклад таро на ноябрь и узнала, что ждет всех нас.

По ее словам, основной тон в общем раскладе задает карта "Дурак". Она сулит серьезные перемены в ноябре. В это время не нужно бояться отказываться от старого, рисковать и пробовать что-то новое, даже если это кажется странным или непривычным, говорит таролог.

"Королева Жезлов говорит о пережитых ранее разочарованиях и несбывшихся надеждах. А если какие-то мечты и реализовались, то результат оказался не таким, как хотелось. Однако это не повод расстраиваться. Именно в ноябре появятся внутренние силы для движения вперед", - говорит Ломидзе.

Однако она предупреждает, что полагаться только на случай и прогнозы Таро не стоит. Важно проявлять инициативу и брать на себя ответственность за свои желания и поступки.

Не исключены в предпоследний месяц года и события, которые нарушат привычное течение жизни. Они потребуют адаптации и выхода из так называемой зоны комфорта. И хотя эти события могут показаться непростыми, они несут в себе потенциал для внутреннего роста, говорит таролог.

Источником силы для этого может стать общение с близкими, друзьями и семьей. Благодаря этой энергии удастся преодолеть любые трудности.

Итогом перемен станет завершение периода апатии и недовольства собой и своей жизнью, говорит таролог. Прежние убеждения и внутренние блоки рухнут, а на место негативным эмоциям и разочарованиям придет нечто новое. Благодаря внутренней трансформации жизнь станет более яркой и наполненной.

Финансовые дела у многих в ноябре будут стабильными, показывают карты. Те, кто ранее хорошо потрудился, могут рассчитывать на получение награды за свои усилия. Однако к концу месяца следует проявить осторожность, говорит Ломидзе. Карта Дьявола предупреждает об импульсивных тратах, которые рискуют привести даже к долгам.

Любовная сфера в ноябре будет многообещающей. Перемены или романтические события ждут как тех, кто уже в отношениях, так и тех, кто только ищет вторую половинку. Последним стоит сделать первый шаг к сближению с объектом своей влюбленности. Не исключены новые знакомства в поездках или путешествиях.

Ноябрь — это месяц, когда можно осознать свои истинные желания, отказаться от прежних привычек, изживших себя идей, резюмирует таролог Ломидзе. Она призывает не бояться перемен и риска, однако предупреждает: "Не торопитесь, но и не позволяйте сомнениям тормозить вас".

И помните: расклад Таро носит лишь ознакомительный характер.