Путин продлил на год срок службы Бастрыкину

Срок федеральной государственной службы председателя Следственного комитета продлен на год. Александр Бастрыкин останется на своем посту до 27 августа 2025 года, отмечается в распоряжении, подписанном президентом России Владимиром Путиным. Документ опубликован на портале правовой информации.

Закон о продлении срока службы председателя Следственного комитета России после достижения им предельного возраста в 70 лет Совет Федерации одобрил 9 октября. Документ был подготовлен по инициативе Путина.

Бастрыкин, которому исполнился 71 год, возглавляет ведомство с 2011 года. Путин внес на рассмотрение в парламент документ о продлении срока его службы 23 сентября. А 26 сентября Госдума приняла этот законопроект сразу в трех чтениях.