"Аппарат хороший": Сергей Мазаев восхищен способностями SHAMANа

Певец SHAMAN (Шаман), за личной жизнью которого наблюдает вся страна, не оставляет никого равнодушным к своему творчеству. Пока одни ругают певца, другие им восхищаются.

Одним из тех, кто восхищен исполнителем, стал лидер группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев. По его мнению, Шаман действительно хороший певец с отличным голосом. Другое вопрос — репертуар, заметил музыкант, но это личное дело исполнителя.

"Аппарат у Ярослава очень хороший, он звучит! Клевый певец. Такой продолжатель звука Коли Носкова", — заявил Мазаев в шоу "Кстати" (цитата по "7 Дней").

При этом рокер не считает SHAMAN’а молодым певцом. По словам Мазаева, Ярослав Дронов – уже дядька, а молодые – "это 17-18 лет".