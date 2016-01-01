Генерала Оглоблина арестовали по делу о многомиллионной взятке

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении одного из управлений главного управления (ГУ) связи Минобороны Александра Оглоблина.

Он подозревается в получении взятки в размере 10 миллионов рублей при исполнении государственного оборонного заказа. По данным следствия, в 2016-2021 годах Оглоблин получил деньги за осуществление общего покровительства на поставку устройств связи для нужд Минобороны России.

В настоящий момент генерал арестован. Меру пресечения избрал 235-м гарнизонный военный суд, передает ТАСС.

В марте Оглоблин вышел на свободу из колонии, где отбывал срок за хищение 1,6 миллиарда рублей. Неотбытый срок ему заменили на исправительные работы за то, что он дал показания по делу генерала Вадима Шамарина, обвиняемого в получении более 36 миллионов рублей.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что борьба с коррупцией в России - это последовательная и постоянно продолжающаяся работа.