Маркировку рыбных консервов просят отложить из опасений роста цен

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края обратилось к федеральным властям с просьбой отложить введение в силу требований по маркировке консервов из рыбы и морепродуктов.

Как пишут "Ведомости", приморское ведомство ссылается на представителей рынка, которые боятся, что в случае скорого внедрения маркировки рыбных консервов цены на эту продукцию резко вырастут.

Руководитель приморского Минлесхоза Константин Степанов подчеркнул, что рыбные консервы являются значимым продуктом для обеспечения продовольственной безопасности страны.

Однако Министерство промышленности и торговли России отметило, что перенос сроков введения маркировки несправедлив по отношению к добросовестным производителям, которые уже предприняли требуемые меры.

Ранее председатель Рыбного союза Александр Панин заверил, что красной икры в России достаточно для удовлетворения внутреннего спроса — дефицит стране не угрожает, а сезонный рост цен уже произошел.

В сентябре в Магаданской области ливни помешали выловить намеченное количество рыбы, поэтому в регионе продлили срок путины. К тому времени по всей России добыли уже свыше 215 тысяч тонн лосося, наибольший вклад в этот показатель внесли Камчатка и Сахалин.