Финляндии предрекли уничтожение в случае войны НАТО с Россией

В случае прямого военного столкновения Североатлантического альянса и России Финляндия исчезнет с лица Земли. Такой неутешительный прогноз дал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен.

Как написал Малинен в соцсетях, "если начнется война между НАТО и Россией, то Финляндия будет уничтожена ракетами, возможно, ядерными".

Профессор подчеркнул, что подобного риска не было до тех пор, пока Финляндия не решила вступить в Североатлантический альянс, сообщает РИА Новости.

Ранее Малинен уже отмечал, что наиболее существенная угроза для Европы исходит от Североатлантического альянса. Эксперт, обращаясь к европейским политикам, поинтересовался, собираются ли они устранить эти угрозы.

При этом глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заверил, что постоянная дислокация натовских войск вблизи российской границы в Скандинавии пока лишь в планах. Страны альянса выступили со своими намерениями, сейчас они работают над деталями.