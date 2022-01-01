Для переговоров с Россией нужно сначала вернуться к границам 2022 года. Такое заявление сделал в воскресенье, 27 октября, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

Как заявил Ермак в интервью Corriere della Sera, сначала "необходимо вернуться к ситуации, которая была до того, как два года назад в четыре утра, когда раздался первый выстрел", а "затем мы поговорим о том, как вернуть наш суверенитет к границам 1991 года".

При этом чиновник заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский никогда не выражал готовности на территориальные компромиссы, однако "был готов вести переговоры", исходя из положения перед началом российской спецоперации.

Ранее в Кремле подчеркивали, что российский резидент Владимир Путин остается открыт для переговоров с целью достижения целей России на Украине. При этом Россия продолжает спецоперацию, чтобы выполнить поставленные задачи.

Наряду с этим Владимир Путин подтвердил, что Киев через турецкую сторону передал некие предложения, но конкретизировать их не стал, поскольку "это такие все-таки интимные вещи".