ВС России ведут зачистку Горняка и Селидово от боевиков ВСУ

ВС России продолжают зачищать от боевиков ВСУ города Горняк и Селидово в Донецкой Народной Республике. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, в этих населенных пунктах у противника были оборудованы серьезные укрепления.

Пушилин отметил в эфире телеканала "Россия 24", что говорить об окончательном освобождении этих городов можно будет после заявлений Министерства обороны. Он подчеркнул, что населенные пункты имеют стратегическое значение для освобождения территории республики.

Через Горняк проходит важная железнодорожная линия, по которой снабжается значительная часть украинских войск в Донбассе. Кроме того, здесь находится несколько крупных шахт. А за Селидово российским войскам открывается путь на Покровск — один из самых крупных и стратегически важных для противника пунктов на западе ДНР.