Китай потребовал от США прекратить милитаризацию космоса

Китай выступает против действий Соединенных Штатов по милитаризации космоса и требует от американской стороны воздержаться от шагов, которые представляют угрозу всеобщей безопасности. Об этом заявил в понедельник, 28 октября, официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

Как отметил чиновник, Пекин всегда настаивал на мирном использовании космического пространства, выступал против гонки вооружений и размещения оружия в космосе.

Линь Цзянь потребовал, чтобы "Соединенные Штаты прекратили безответственную риторику, военную экспансию и подготовку к войне в космическом пространстве", сообщает ТАСС.

В мае Совет Безопасности ООН отклонил проект резолюции, разработанный Россией, о предотвращении гонки вооружений в космосе. Из 15 членов организации за принятие документа проголосовали семь государств, в том числе Россия и Китай.

Между тем российский лидер Владимир Путин рассказал, что у Москвы и Пекина есть планы по освоению Луны — страны будут нуждаться в специалистах друг друга, которые смогут работать в команде, причем "возможности безграничные для сотрудничества".