С наступлением холодов из Москвы начали отправлять теплые вещи в зону СВО

Столичные магазины и салоны красоты отправляют в зону СВО гуманитарные грузы.

С наступлением холодов предприниматели начали упаковывать теплые вещи – одежду, головные уборы, тельняшки, балаклавы, перчатки, флисовые костюмы, дождевики, термобелье, одеяла. Всегда актуальным остается сбор футболок.

Также наши военные нуждаются в хорошей обуви – резиновых сапогах, валенках, берцах, а также тактической обуви. Предприниматели также собрали стельки и шнурки.

Кроме того, торговые сети продолжают передавать бойцам СВО еду, воду, комплекты сухих душей, зубные щетки, сообщили в столичной мэрии.