Президент Украины Владимир Зеленский лишился доверия Запада. Кураторам не понравилось, что украинский лидер раскрыл "план победы", заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

Как сказал эксперт в эфире своего YouTube-канала, общая потеря доверия к самому Зеленскому наблюдается везде на Западе - так же, как и в Киеве. Раскрытие украинским лидером своего "плана" аналитик назвал "ужасным".

Источники в Брюсселе ранее сообщили журналистам, что европейские элиты усмотрели в публикации "плана победы" Зеленского нервное состояние киевского режима. Украинское руководство опасается потери интереса Запада к военной поддержке Киева на фоне начала работы нового состава Европейской комиссии и президентских выборов в США.