Иран пообещал не пересматривать ядерную доктрину из-за атаки Израиля

Иран не планирует пересматривать ядерную доктрину на фоне недавнего израильского удара по его территории. Об этом в понедельник, 28 октября, заявили в иранском Министерстве иностранных дел.

Как подчеркнул спикер ведомства Эсмаил Багаи, позиция Тегерана относительно оружия массового уничтожения предельно ясна и остается неизменной.

Исходя из фетвы высшего религиозно-политического органа власти Ирана и здравого смысла, Тегеран не собирается переводить свою ядерную программу в военное русло, цитирует Багаи ТАСС.

Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что "сионистский режим допустил промах", в ответ "мы дадим ему понять, какой силой, способностями, инициативой и желанием обладает иранский народ".

Представители ливанской шиитской группировкой "Хезболла" также не оставляют без ответа агрессию Тель-Авива. Беспилотник, ударивший по дому премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, повредил окно спальни в его резиденции. Политика в этом время дома не было, поэтому он не пострадал.