Ученые рассказали, когда ждать новую сильную магнитную бурю

Облако солнечной плазмы утром понедельника, 28 октября, долетело до Земли, но магнитной бури пока нет. Об этом рассказали в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Ученые отметили, что фронт выброса был довольно резким, благодаря чему момент прихода облака на Землю оказался измерен довольно точно — около 07:15 по московскому времени.

Тем не менее, магнитной бури на Земле пока нет — воздействие на нашу планету пришлось "краем". Едва ли этой "прочности" хватит на весь день, так что, скорее всего, через некоторое время о буре объявим, цитирует сообщение лаборатории РИА Новости.

Между тем ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус написал в своем Telegram-канале, что магнитная буря уже началась — в 08:59 минут по московскому времени индекс Кр, отражающий уровень возмущений геомагнитного поля, достиг пяти единиц. Это соответствует слабой магнитной буре класса G1.

Леус отметил, что магнитная буря в диапазоне от слабой до средней, класса G1-G2, продлится в течение понедельника и завершится только ранним утром вторника.

Ранее доктор физико-математических наук Сергей Богачев рассказал, что существует определенная корреляция между вспышками на Солнце и северными сияниями, поэтому помимо магнитной бури иногда можно ожидать это красивое явление.