Президента Грузии и оппозицию обвинили в подготовке госпереворота

Президент Грузии Саломе Зурабишвили и оппозиция готовят государственный переворот в стране.

С таким заявлением выступил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили. По его словам, они намерены создать техническое правительство.

"Президент Грузии и оппозиция готовятся к госперевороту, объявляя итоги выборов в парламент нелегитимными", - заявил политик (цитата по ТАСС).

Парламент Грузии будет легитимным, несмотря на отказ оппозиции от своих мандатов, подчеркнул Папуашвили.

26 октября в Грузии прошли парламентские выборы. Победу одержала правящая партия "Грузинская мечта" (53,93% голосов). Также в парламенте будут представлены четыре оппозиционные партии. Суммарно они получили около 38% голосов.

Президент страны Саломе Зурабишвили итоги не признала, и объявила выборы сфальсифицированными.