Собянин: Москвичи победили в одном из самых масштабных детских конкурсов страны

Сразу 132 столичных школьника стали победителями и призерами во Всероссийском конкурсе "Большая перемена". Об этом в понедельник, 28 октября, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Ребята соревновались в категории "8–10-е классы". Поздравляю с блестящим результатом.

Это один из самых масштабных детских конкурсов страны.

Его участники придумывают и разрабатывают социально значимые проекты, в том числе на основе кейсов партнеров: Сбер, "ВКонтакте", Росатом и другие. В 2024 году испытания проходили по 12 направлениям на тему "Семья и семейные ценности". Финал состоялся в международном детском центре "Артек". Эксперты оценивали креативное мышление участников, их организаторские способности, умение работать в команде и находить нестандартные решения.

Победители получили денежный приз, который можно потратить на образование или организацию стартапов. Наградили также педагогов, которые готовили талантливых школьников.

Ранее сообщалось, что в Москве школьники обучаются в IT-классах по единому предпрофессиональному стандарту. Сформированы целые полигоны, где ученики могут заниматься своими разработками — не только бытовых проборов, но и конструкций гораздо серьезнее.

Сергей Собянин подчеркивал, что Москва является одним из самых умных и технологичных городов мира, который каждый год реализует более 300 цифровых проектов. В мае 2023 года открыли бесплатную облачную платформу для совместной разработки программного обеспечения Mos.Hub.