Глава СКР потребовал возбудить дело о массовом отравлении в Оренбуржье

Следственное управление СК по Оренбургской области возбудило уголовное дело по факту отравления 16 посетителей кафе в Новотроицке. Поручение следователям направил председатель СКР Александр Бастрыкин, сообщается в Telegram-канале комитета.

Как сообщалось ранее, в городскую больницу поступили 16 местных жителей. В их числе был и несовершеннолетние. Врачи поставили им первичный диагноз сальмонеллез.

Как выяснилось, все пострадавшие в этот день обедали в одном из пунктов общественного питания. Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области установило, что отравились посетители кафе DiNa Pizza. Работу предприятия общепита приостановили, идет разбирательство.