Адвокат Успенской разнесла друзей ее дочери: "С вами она ползает по полу в непотребном виде!"

Адвокат Любови Успенской от ее имени записала видеобращение к тем, кто попрекает певицу за заботу о своей дочери Татьяне Плаксиной. Исполнительница больше не будет оправдываться и комментировать ситуацию в семье.

"Мы знает, что на практике Татьяна, как только вы появляетесь на ее горизонте, прорываетесь к ней, попадает в неприятные ситуации. Это к вопросу о том, чтобы "девочке" дали свободу. "Девочка", как вы ее инфантильно называете, уже однажды поехала свободно покататься. После этого ей собирали лицо многочисленные пластические и челюстно-лицевые хирурги страны за огромные мамины деньги", - заявила адвокат Елена Семина.

Она упрекнула "друзей" Плаксиной в том, что те пользуются ее состоянием.

"Как только она оказывается в вашей компании, она почему-то ползает на полу в каких-то ночных заведения в непотребном виде. А что вы делаете ? А вы в этот момент снимаете видео и выкладываете в интернет", - заявила адвокат на видео, которое публикует "СтарХит".

Ранее сама Татьяна Плаксина в слезах обратилась к маме из наркологической клиники, где сейчас проходит лечение. Девушка назвала Любовь Успенскую своей любовью, жизнью и светом.

"Мамочка, без тебя я умираю, без тебя я умирала все эти годы. Наша связь порвалась, ее повредили, но сейчас она возобновилась, и ее ничто не порвет. Мы будем вместе. Я тебя целую во все места!" - заявила дочь певицы.