Польша назвала срок закрытия генконсульства России в Познани

Варшава высылает троих российских дипломатов в связи с закрытием генерального консульства России в Познани. Работа российской дипмиссии должна быть прекращена до полуночи 30 ноября. О содержании ноты польского МИД сообщил посол России в Польше Сергей Андреев.

Согласие на работу консульства России в Познани ранее отозвал глава МИД Польши. Радослав Сикорский заявил, что сотрудники будут признаны "нежелательными лицами" на территории Польши. По версии Варшавы, это связано с задержанием диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Никаких подтверждений этой версии так и не было озвучено.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на сообщения об отзыве согласия на работу консульства в Познани. По ее словам, Москва даст болезненный ответ на враждебные шаги Варшавы, передает РИА Новости.