Собянин: Шесть детских и взрослых поликлиник открылись в разных районах Москвы

Сразу шесть детских и взрослых поликлиник открылись сегодня в разных районах Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своих соцсетях. Так, в Филимонковском поселении построили новую детско-взрослую поликлинику, а ещё пять учреждений заработали после реконструкции.

Двухлетний Саша на приёме почти не капризничает. А всё потому, что ему здесь очень нравится - поликлиника рядом с домом теперь такая красивая! Как и все жители района Нагатино-Садовники, Саша с мамой очень ждали её открытия после реконструкции. И пришли в первый же день.

И такие обновлённые поликлиники открылись сегодня сразу в нескольких районах столицы. Об этом в своём блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин:

"Сегодня открыли шесть детских и взрослых поликлиник в разных районах Москвы. В Филимонковском построили новую детско-взрослую поликлинику, ещё пять учреждений заработали после реконструкции. На первом этапе программы модернизации городских поликлиник реконструировано 200 зданий. Второй этап включает порядка 140 поликлиник, уже готовы 29 из них".

Здание детской поликлиники на улице Академика Миллионщикова перестроили практически полностью - по новому московскому стандарту. Здесь всё для удобства маленьких пациентов и их родителей.

"Она была обычная, стандартная, типовая поликлиника. А сейчас мы получили огромные кабинеты, комфортные кабинеты. Комфортные зоны ожидания для наших маленьких пациентов, получили новое диагностическое оборудование шикарное, УЗИ-аппараты экспертного класса", - рассказала Руслана Жало, и.о. главного врача Детской городской поликлиники №91.

Кабинет офтальмолога изменился, и врач Екатерина Соловьёва очень рада новейшему диагностическому оборудованию. Теперь, говорит она, можно будет выявлять патологии на ранней стадии и своевременно начинать лечение или коррекцию.

Расположение кабинетов тщательно продумано. Профильные специалисты - на третьем этаже, на втором - педиатры, на первом - дежурный врач и отделение ОРВИ.

В травматологическом пункте появился новый рентген-аппарат. Его особенность в том, что он полностью российского производства. Во время процедуры пациент испытывает минимальную дозу облучения. Оборудование очень удобно в использовании и предназначено именно для травматологических отделений.

А это детская поликлиника в районе Марьиной рощи. В физиотерапевтическом отделении открыт новый современный бассейн и ванна - здесь дети первого года жизни занимаются лечебной физкультурой. Зоны ожидания и кабинеты также обустроены по новому московскому стандарту.

"На прием в поликлинику - это не всегда большая радость, это и забор крови, медицинские манипуляции - ребенок может плакать, поэтому очень важно создать эту комфортную, интересную и даже игровую обстановку для ребёнка", - отметила Анастасия Рубцова, главный врач Детской городской поликлиники №99.

В каждой поликлинике после реконструкции будет больше врачей востребованных специальностей, самое современное оснащение, удобное расположение кабинетов, комфортные коридоры, благоустроенные прилегающие территории, а главное - дружелюбная атмосфера.