Появились подробности пожара в многоэтажке на Ленинском проспекте

Столичная прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве. Около полуночи вспыхнула крыша дома 86.

Пламя быстро охватило площадь в 300 квадратных метров. Из девятиэтажки была проведена эвакуация жильцов. Спасатели оперативно приступили к тушению. Пришлось задействовать, в том числе автолестницу, чтобы дотянутся до кровли.

В связи с работой пожарных временно было перекрыто движение по дублёру Ленинского проспекта. Потушить возгорание удалось глубокой ночью. Что стало причиной, установит экспертиза. Впрочем, у жителей уже есть свои версии.