Студент МАИ изобрел роботизированный комплекс для спасательных операций

Студент МАИ изобрёл роботизированный комплекс, который абсолютно незаменим при спасательных операциях. Он способен найти объект под землёй буквально за считанные секунды. Впрочем, аппарат будет востребован не только у экстренных служб. И в чём секрет чудо-техники?

Так сразу и не скажешь, что это научная разработка, которая, может, сохранит тысячи человеческих жизней. Больше она похожа на детскую игрушку. Но автор изобретения, студент первого курса МАИ Тимофей Мохов, знает, каким нешуточным потенциалом обладает это чудо техники. Гусеничный комплекс, оснащенный металлодетектором, предназначен в первую очередь для помощи спасателям, например, при разборе завалов.

"Есть какой-то участок дороги, на который сошла лавина и завалила некоторое количество машин. Для того, чтобы в этой груде камней разобраться, а человеку это сделать проблематично, нужно тратить силы, нужно тратить человеческий ресурс. Для этого как раз и создается подобное решение", - рассказал Тимофей Мохов.

Впрочем, спектр применения подобного комплекса широкий. Вероятно, он будет востребован и в тех областях, которые со спасением жизней не связаны.

"Можно отнести проект к области строительства, когда инженерам нужно обработать карту местности не только на рельеф, но еще и что в этом рельефе содержится", - пояснил Тимофей Мохов.

Металлодетектор умеет обнаруживать объекты на глубине до 35 сантиметров, но при определенных условиях даже до нескольких метров от поверхности земли. Вот машина отправляется на поиски миниатюрного ключа. Он был неглубоко закопан в земле. Металлодетектору требуется всего пара секунд.

Управлять такой машиной можно с расстояния до полукилометра. Для этого на гусеничном комплексе закреплена камера, которая передает изображение на FPV-очки. Такое приспособление позволяет координировать работу техники в самых труднодоступных местах, где человеку находиться невозможно или даже небезопасно. Сейчас Тимофей поставил перед собой большую задачу - написать программу, благодаря которой весь процесс станет почти автономным.

"Оператор открывает ноутбук или планшет, любое устройство, задает на карте местности по GPS точки и маршрут, по которому должен робот по заданной программе проехаться. Соответственно заливает эту программу в робота, и он этот маршрут непосредственно исследует, отмечая на карте точки, где он обнаружил металл", - рассказал Тимофей Мохов.

Разработку молодого ученого уже успели оценить по достоинству на разных площадках, в том числе на Международном военно-техническом форуме "Армия". Но пока это всего лишь прототип, который предстоит еще совершенствовать.