В Москве ищут хомяков, которые могут быть заражены бешенством

В Москве разыскивают более полусотни хомяков, которые могут быть заражены бешенством. Их купили в одном из зоомагазинов Люблино. Двое из "партии" грызунов оказались носителями опасного заболевания. В районе введён карантин.

40 уколов в живот от бешенства - так родители обычно предостерегают любопытных детей от игр с бездомными собаками. Но никто не подозревает опасный диагноз у домашних животных, тем более, у крохотных и безобидных хомяков. Так думала и девушка из Люблино. Она долго мечтала о грызунах: изучила все аспекты содержания и отправилась в зоомагазин.

По правилам зоомагазин должен иметь ветеринарный сертификат на каждое животное как доказательство, что все они здоровы. Но девушка признается, что совсем не подумала об этом и никаких документов у продавцов не спрашивала. После покупки Нейзи вела себя, как и полагается грызунам: много ела, спала и бегала в колесе, а вот Питчи все время была вялой и нелюдимой, но это списывали на период адаптации к новому месту жительства. Проблемы начались спустя несколько недель.

Несмотря на тщательный уход и выполнение всех рекомендаций врача, хомячиха умерла через несколько дней. Мама девушки медик, она предложила отвезти животное на экспертизу в лабораторию, чтобы перестраховаться, ведь ее поведение грызуна смущало.

В связи с неблагополучной ситуацией мэр Москвы Сергей Собянин распорядился: "Установить ограничительные мероприятия (карантин) до 22 декабря 2024 г. в пределах эпизоотического очага и неблагополучного пункта. На время ограничительных мероприятий запретить лечение больных теплокровных животных, посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные операции".

По словам местных жителей, уже закрылся местный салон стрижки животных. "Важно отметить, что к бешенству чувствительны абсолютно все виды животных, и укус, оцарапывание или ослюнение как диким или домашним животным всегда нужно расценивать как потенциальный риск заражения бешенством. Именно поэтому в подобных случаях всегда необходимо как можно быстрее обратиться в любую медицинскую организацию", - рассказал Алексей Ртищев, врач-инфекционист, к.м.н., доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России.

У владельцев грызунов забрали на карантин собаку, а самим пострадавшим нельзя приглашать гостей в дом, заводить новых питомцев, а также предстоит пройти курс прививок от бешенства - 6 инъекций в течение трех месяцев. В зоомагазине, где купили Нэнси и Питчи, клетки с грызунами теперь пустуют.