Российские военные за минувшие сутки поразили склады и инфраструктуру аэродромов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Удар был нанесен Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией, сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

В 134 районах поражены скопления живой силы и военной техники противника.

Кроме того, наши средства противовоздушной обороны сбили три снаряда американской реактивной систем залпового огня РСЗО HIMARS, управляемую авиабомбу Hammer французского производства и 172 беспилотника самолетного типа.

Потери ВСУ за сутки на разных направлениях составили более двух тысяч военных, уточнили в военном ведомстве.